Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata nella serata di giovedì 11 agosto: l’inizio del Mondiale in Qatar verrà anticipato di un giorno. La richiesta della nazione ospitante di avere la propria squadra ad aprire le danze è stata accolta dal Consiglio FIFA. Qatar-Ecuador si giocherà domenica 20 novembre alle 18 ora italiana e non alle 17 di lunedì 21 come inizialmente previsto.

I qatarioti avranno quindi l’onore di aprire la rassegna come accaduto nelle ultime quattro edizioni per il paese organizzatore. Vista questa decisione, cambia anche l’orario di Senegal-Olanda, che passa dalle 12 ora italiana alle 18 di lunedì 21 novembre.

In 2019 staffers prepared a detailed marketing and communication plan to announce the opening of the Al Wakrah stadium only to find out minutes before the unveiling the emir had via Twitter renamed it the Al Janoub stadium https://t.co/2eb57rfs8G https://t.co/1S8sLaq3kg

— tariq panja (@tariqpanja) August 11, 2022