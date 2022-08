La finale della Supercoppa Europea è stata preceduta dall’esposizione dei trofei vinti dalla due squadre protagoniste. Il Real Madrid con Karim Benzema ha portato in campo la Champions League e l’Eintracht Francoforte per mano di Sebastian Rode ha messo sul piedistallo l’Europa League. Fin dal primo momento, però, è balzato agli occhi degli spettatori un dettaglio curioso sulla Coppa dalle grandi orecchie. La Champions League era ammaccata al lato di una delle due maniglie.

L’incidente ha attirato l’attenzione di tutti coloro che hanno assisto al match che si sono chiesti cosa fosse successo al trofeo. Secondo la Bild, non esiste una risposta univoca. Il quotidiano tedesco ha raccontato come l’inconveniente potrebbe essere dovuto a tre cause: un incidente durante il trasporto della coppa da Madrid a Helsinki, un caduta prima della partita oppure una terza opzione più probabile. Il danno potrebbe essere stato fatto durante i festeggiamenti post vittoria con il Liverpool.

Le Merengues non sono nuove a disavventure di questo tipo. Nel 2011 dopo aver vinto la Copa del Rey contro il Barcellona, durante la parata Sergio Ramos fece cadere il trofeo dal pullman scoperto che finì sotto le ruote del mezzo venendo distrutta. Per quanto concerne la Champions League, l’episodio più recente risale al 2012 quando trionfò il Chelsea. In quel caso i colpevoli furono membri dello sicurezza della squadra londinese che mentre si facevano una foto con il trofeo ruppero una delle maniglie che fu poi riparata a spese dei Blues.