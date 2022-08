Correva l’anno 2002 quando l’attore hollywoodiano George Clooney decise di comprare Villa Oleandra a Laglio, sul lago di Como. Quel “rifugio” situato in Via Vecchia Regina 20 ha ospitato negli anni molti ospiti amici di Clooney tra cui Brad Pitt, Michael Douglas, Cindy Crawford, il presidente Barack Obama, Catherine Zeta Jones, Harry e Meghan e più recentemente il campione NBA, Michael Jordan. Nel 2004 George Clooney, reso celebre dal camice di “ER – Medici in prima linea”, decise di espandere la sua proprietà contestualmente all’acquisto di Villa Margherita. La costruzione in stile liberty è ubicata vicinissimo a Villa Oleandra ed è comunicante con essa attraverso il ponticello di Riva Soldino. Gli anni passano e nel frattempo l’attore si è sposato nel 2014 con Amal Alamuddin a Venezia: insieme sono diventati così genitori di due gemelli, Ella e Alexander Clooney. Oggi la coppia con i due figli si divide dunque tra le ville italiane e la villa di Studio City a Los Angeles, la magione britannica in stile georgiano regalata alla moglie.

Se ad ora non è in previsione un party ufficiale per i festeggiamenti della villa italiana con amici vip, lo stesso non si può dire per quanto riguarda la realizzazione di una festa in compagnia di gente comune. Clooney e Amal infatti hanno deciso di ospitare nella loro villa una coppia di sconosciuti per un pomeriggio intero. Per quale motivo? Per ringraziare loro di aver fatto una donazione a Omaze, organizzazione volta a promuovere cause benefiche. L’attore infatti aveva messo in palio un pomeriggio a Villa Oleandra con lui e moglie per chi fosse stato sorteggiato tra tutti i donatori. La privacy è ai massimi livelli ma sul profilo instagram di Omaze è stato pubblicato il selfie che ritrae la coppia vincitrice in compagnia di George Clooney e Amal. I vincitori Michel L. e moglie appaiono sorridenti in un outfit estivo al fianco dei proprietari di casa visibilmente abbronzati e rilassati. A testimonianza della giornata appena trascorsa c’è anche la descrizione apparsa su Instagram a corredo della fotografia: “Il nostro pomeriggio con George e Amal è stato incredibile”. Non ci resta che attendere il prossimo premio in palio. Chissà…magari su un set del prossimo film che vedrà protagonista George Clooney!