Anche Elettra Lamborghini è incappata molto probabilmente, suo malgrado, in una delle tante truffe che circolano sul web. È stata la stessa cantante a raccontare su Instagram quanto accaduto: 3 mesi fa, ha acquistato un noto arricciacapelli attraverso Amazon poiché nessun negozio aveva il prodotto da lei desiderato. Sulla celebre piattaforma dedicata all’e-commerce, Elettra ha dovuto spendere il doppio, ma non è questo il punto: “A me viene il dubbio che io l’abbia comprato tarocco. Cara Dyson, se dovesse essere tarocco ve lo pago basta che me lo date vi prego […]”, spiega in una serie di stories pubblicate nelle scorse ore.

La Lamborghini mostra ai follower il deludente funzionamento dell’apparecchio: “L’unica cosa che riesco a fare è il ciuffo” dice, ma poco dopo “si ammoscia”. Alla cantante di Caramello non resta che concludere: “Ho appurato che ho comprato una ciofeca. Le cose sono due: come faccio a chiedere il rimborso perché l’ho comprato 3 mesi fa, e ho anche visto che il rivenditore è scomparso. Dyson carissima ti sto chiedendo per piacere, non ti sto chiedendo di regalarmelo non me ne frega niente te lo pago però dai ti prego mandamelo“.