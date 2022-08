Bruciano sterpaglie in via della Magliana, a Roma. Per l’incendio è stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco: il rogo, secondo quanto si apprende, è arrivato a lambire sia il canile della Muratella che la stazione Muratella.

Al canile operatori e i volontari hanno subito aperto l’acqua intorno ai box dove sono i ospitati cani e gatti. Sul posto a domare le fiamme vigili del fuoco e protezione civile.