È in fiamme il bosco Grunewald di Berlino, nella parte occidentale della città. L’incendio, riportano i media, è stato provocato da numerose esplosioni in un deposito di munizioni ed esplosivi della polizia della capitale, che utilizza il sito per smaltirle.

Da questa mattina il susseguirsi di detonazioni ha reso difficili le operazioni di spegnimento. L’incendio interessa attualmente un’area di circa 1,5 ettari, che è stata circondata dai vigili del fuoco. I pompieri non possono però avvicinarsi ancora al deposito: è troppo pericoloso. Diverse linee ferroviarie della città sono state interrotte, così come tratti di autostrada. “La foresta continua a bruciare in modo incontrollabile”, ha detto a Bild un portavoce dei vigili del fuoco.

L’obiettivo, si legge sulla testata, è contrastare le fiamme a distanza di un chilometro dal luogo dell’esplosione. Per ottenere una panoramica della situazione la polizia federale sta usando anche un drone e un elicottero. Ci sono un centinaio di pompieri e di poliziotti sul posto: sono stati richiesti rinforzi e l’intervento di unità speciali dell’Esercito. C’è timore soprattutto per la siccità dell’area, che potrebbe aumentare il rischio di roghi e fiamme. Le aree residenziali non sono in pericolo ma ai berlinesi è stato richiesto di evitare l’area, per quanto possibile.