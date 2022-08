Il Ranking per le Next Gen Finals di Milano è la dimostrazione che il tennis italiano è in grande crescita. La classifica che a fine stagione eleggerà i magnifici otto under 21 che si sfideranno nella capitale lombarda vede nelle prime sedici posizioni ben otto azzurri. La graduatoria è comandata da Carlos Alcaraz con 4.270 punti. Lo spagnolo precede Jannik Sinner, secondo con 1.680; entrambi puntano a sfidare i grandi nelle Atp Finals di Torino. In terza posizione c’è Lorenzo Musetti, con 1.141 punti. Le qualità dei due italiani di punta del movimento -assieme a Matteo Berrettini – non le scopriamo certo oggi. La notizia positiva è che l’altoatesino e il toscano non sono soli. Alle loro spalle ci sono altri sei ragazzi dalle prospettive interessanti. Ecco chi sono:

Francesco Passaro – 10imo con 365 punti

Al decimo posto della Race to Milan c’è Francesco Passaro. Il 21enne nato a Perugia attualmente è numero 147 al mondo. Destro, gioca il rovescio a due mani ed è allenato da Roberto Tarpani. L’umbro ha esordito nel circuito maggiore agli Internazionali d’Italia nel 2022. Nell’aprile di quest’anno ha raggiunto la sua prima finale Challenger in carriera a Sanremo, uscendo sconfitto in tre set contro il danese Holger Rune. Il primo titolo Challenger è arrivato già a luglio nel torneo di Trieste, dove ha superato in tre set il cinese Zhang Zhizhen.

Giulio Zeppieri – 12esimo con 285 punti

Negli ultimi giorni il nome di Giulio Zeppieri è diventato molto popolare. Il 2oenne romano è stato uno dei protagonisti dell’Atp 250 di Umago dove ha raggiunto la semifinale giocando alla pari con Alcaraz e dalla quale è uscito sconfitto in tre set. Grazie al fantastico torneo croato, Zeppieri ha fatto un importante salto in classifica e ora è 136esimo, il suo miglior ranking di sempre. Mancino, gioca il rovescio a due mani ed è seguito da Giuseppe Fischetti. Oltre alla semifinale di Umago, nel 2022 per la prima volta è entrato nel tabellone principale di un Master 1000 agli Internazionali d’Italia dove è uscito di scena al primo turno contro Karen Chačanov. La settimana seguente ha superato le qualificazioni del Roland Garros, debuttando per la prima volta in un torneo del Grande Slam dove è stato eliminato al primo turno da Hubert Hurkacz.

Luca Nardi – 13esimo con 278 punti

Luca Nardi è nato a Pesaro nel 2003. Il 18enne allenato da Francesco Sani e Gabriele Costantini è numero 168 al mondo. Destro, anche lui gioca il rovescio a due mani. Nel 2022 ha vinto due Challenger: il primo a gennaio a Forlì e il secondo ad aprile a Lugano, in Svizzera. A maggio ha giocato per la prima volta in carriera le qualificazioni di uno Slam, al Roland Garros dove ha perso all’ultimo turno contro Bernabé Zapata Miralles.

Flavio Cobolli – 14esimo con 278 punti

Con lo stesso punteggio di Nardi c’è Flavio Cobolli. Il 20enne nato a Firenze è allenato dal padre Stefano. Numero 138 del ranking, ha ottenuto la sua miglior classifica il 25 luglio 2022 quando era 133esimo. Destro, gioca il rovescio a due mani. Il fiorentino nel marzo 2022 ha trionfato per la prima volta in un Challenger a Zara, in Croazia. In precedenza, ha partecipato alle qualificazioni degli Australian Open ed è stato eliminato al turno decisivo da Tomás Martín Etcheverry.



Luciano Darderi – 15esimo con 268 punti

Luciano Darderi è nato a Villa Gesell, in Argentina, ma gioca per l’Italia. Il 2oenne italo-argentino è numero 173 al mondo, è allenato dal padre Gino, è destro e utilizza il rovescio a due mani. Nel 2022 si è imposto in doppio in tre Challenger: Vicenza a maggio con l’argentino Francisco Comesaña, Parma e Milano, entrambi a giugno con il brasiliano Fernando Romboli.

Francesco Maestrelli – 16esimo con 249 punti

Il 19enne di Pisa, Francesco Maestrelli attualmente naviga al 205esimo posto della classifica Atp. Il toscano è destro e gioca il rovescio a due mani. Poco più di due settimane fa si è aggiudicato il primo Challenger in carriera a Verona sconfiggendo Pedro Cachin, numero 98 del ranking.