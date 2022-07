Carlo Calenda presenta gli ultimi arrivi in Azione: Mariastella Gelmini e Mara Carfagna. Le due ministre uscenti del governo Draghi e storiche esponenti di Forza Italia hanno spiegato le ragione dell’addio a Silvio Berlusconi, corresponsabile assieme a Lega e M5S, secondo le due ministre azzurre, della caduta del governo presieduto da Mario Draghi. Calenda non sceglie il nodo dell’alleanza con il Pd o se sceglierà di correre da solo, ma ci tiene a ribadire: “In nessun caso non torneremo mai a lavorare con il Movimento 5 Stelle”