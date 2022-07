Aria di rivoluzione in casa Palermo: l’allenatore Silvio Baldini e il direttore sportivo Renzo Castagnini hanno rassegnato le dimissioni. È successo a pochi giorni dall’esordio della squadra in Coppa Italia, visto che domenica 31 luglio i rosanero giocheranno contro la Reggiana. Sono stati numerosi i tentativi della società di ricucire il rapporto con i due uomini dello staff tecnico, tuttavia l’incontro con il direttore generale Giovanni Gardini e con il presidente Dario Mirri non ha portato a cambiamenti.

Secondo quanto riportato le decisioni definitive sono state depositate ieri mattina, 27 luglio. La causa va ricercata nei movimenti che ha effettuato la società sul calciomercato e che hanno esautorato i ruoli e le richieste del direttore sportivo e dell’allenatore. Nel pomeriggio poi Baldini ha lasciato la conduzione dell’allenamento al suo staff. Una volta fallito il tentativo di conciliazione, la proprietà del City Group Football si è messa alla ricerca dei sostituti, anche se i tempi sono molto stretti. È finita così quindi la storia tra Baldini e Palermo dopo soltanto un anno. Non sono mancate le soddisfazioni, come la promozione della squadra in Serie B durante la finale playoff contro il Padova, avvenuta il 12 giugno.

Attraverso una nota il Palermo ha fatto sapere “di aver accettato questa sera, a malincuore, le inaspettate dimissioni del direttore sportivo Renzo Castagnini e dell’allenatore Silvio Baldini. Il club desidera ringraziare Castagnini e Baldini per il lavoro svolto e augurare loro ogni bene per il futuro. Il club è già al lavoro per implementare una nuova struttura tecnica che possa preparare la squadra all’inizio del campionato di serie B. Un ulteriore annuncio arriverà nei prossimi giorni“.