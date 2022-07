Immagini concitate, confuse, con urla e rumori che, presumibilmente, sono quelli dei colpi di manganello. Sta facendo il giro del web un video pubblicato da Welcome to favelas e girato da un gruppo di turisti italiani in vacanza a Bilbao, in Spagna. Protagonisti del video sono due giovani, di cui uno di 15 anni, e la madre di quest’ultimo. Il più giovane è appoggiato con le braccia alla parete mentre un poliziotto lo tiene fermo. la madre discute animatamente con gli agenti, dice che “non parla spagnolo” che sono “turisti italiani” e urla di non toccare il figlio. I poliziotti continuano a parlare in spagnolo, le dicono che è un controllo dei documenti, la spingono via e la allontanano con la forza. La discussione va avanti, mentre l’altro ragazzo filma tutto. A un certo punto però il ragazzo sputa contro un agente e lì la situazione degenera. Arrivano altri agenti e si sentono i suoni delle manganellate. Le immagini sono molto mosse e confuse, un ragazzo, probabilmente colpito, piange, chiede aiuto. L’altro continua a riprendere e a urlare contro la polizia. Alla fine il gruppo riesce a fuggire e allontanarsi