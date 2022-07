A pochi giorni dal suo arrivo a Toronto Federico Bernardeschi si è fatto subito sentire con i compagni. L’ex Juventus ha voluto caricare la squadra prima dell’inizio del match contro Charlotte. “Nessun timore, la squadra è buona, siamo tutti forti, e la cosa più importante è che la squadra sia unita, nelle difficoltà e quando giochiamo bene, ok? Forza ragazzi!”, ha detto l’ex viola. Discorso che si è rivelato di buon auspicio visto che i canadesi hanno vinto per 4-0. Protagonisti del match proprio Bernardeschi con un gol e un assist e Lorenzo Insigne che ha deliziato il pubblico con le sue qualità. Gli italiani al loro esordio si sono fin da subito fatti valere e il pubblico sembra apprezzarli.

Oltre al carrarino e al napoletano nel Toronto milita anche Domenico Criscito che è già alla quarta presenza. Inoltre, vi è anche un ex del nostro campionato: Michael Bradley (ex Chievo e Roma) che in Bernardeschi ha trovato un altro leader in grado di supportarlo. D’altronde il toscano fin dalla presentazione aveva manifestato il suo entusiasmo saltando, ballando e urlando con i tifosi, ma mettendo anche in chiaro fin da subito le sue intenzioni: “Ho scelto Toronto perché questo è un grande progetto per il futuro, qui voglio vincere“. Al momento la formazione canadese è penultima nella Eastern Conference, ma il playoff è distante solo 6 punti e con ancora 12 partite da giocare gli azzurri possono ambire a questo traguardo.