Si chiama “Welcome to Liguria” ed è un video musicale della giovane artista rapallese Giulia Eleonora Musso che sta spopolando su YouTube con migliaia di visualizzazioni tra i tormentoni estivi sul filone della parodia della tipica e tiepida (per usare un eufemismo) accoglienza ligure nei confronti dei turisti “senzamare” che sbarcano in estate nella Riviera Ligure. Con balletti ambientati in panificio e in spiaggia, conditi da pittoresche espressioni in dialetto genovese, riferimenti al “pesto per vampiri” (la ricetta doc vuole rigorosamente l’aglio accompagnato al basilico, ma tanti turisti preferiscono farne a meno facendo inorridire i cultori del pesto doc), Musso canzona le richieste dei turisti impersonando una panettiera scocciata, vestendo poi i panni di una bagnina.