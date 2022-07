Dopo aver concluso la miglior gara della sua stagione Lewis Hamilton è crollato a terra. L’inglese che proprio domenica 24 luglio ha festeggiato i suoi 300 Gran Premi in Formula 1, nel retropodio si è sdraiato sul pavimento accusando problemi di disidratazione. Dopo qualche minuto il pilota della Mercedes si è ripreso ed è regolarmente salito sul podio per festeggiare il secondo posto alle spalle di Max Verstappen.

Il sette volte campione del mondo ha poi spiegato la ragione di questa piccola crisi dovuta anche al caldo atroce che si è abbattuto sul Paul Ricard, con l’asfalto che ha sfiorato i 60 gradi. “La gara è stata molto difficile, perché il mio sistema di idratazione non funzionava. Non mi sono ancora pesato, ma credo di aver perso circa 3 kg. Non vedo l’ora di andare a bere”.