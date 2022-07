Voleva essere un semplice scherzo, e invece è finito tra le lacrime. Vittima di questo tranello è Vittoria, la piccola di casa Ferragnez. Fedez e Chiara Ferragni si trovano con i figli a Roma, e il rapper ha deciso di giocare uno scherzo alla bambina. Tenendola in braccio ha sbattuto intenzionalmente mano e piede contro una porta, per poi portare la propria mano sul viso di Vittoria al grido di: “Oh no Vitto no, ti sei fatta male?” facendo dunque credere alla bimba che avesse preso una botta in realtà mai presa.

La piccola Vittoria inizialmente è rimasta interdetta, ma nel sentire il tono preoccupato del papà ha avuto una reazione a scoppio ritardato, come accade spesso ai bambini e ha iniziato a piangere senza sosta. “Ma sei una tragica” ha commentato Fedez non riuscendo a trattenere le risate. Contrariata la moglie ha osservato: “Ma perché la fai piangere?”. Nella didascalia che accompagna il video sui social il rapper, che intanto si gode il successo de La dolce vita, la hit estiva firmata con Tanani e Mara Sattei, ha scritto: “Sono un padre orribile“.