Manuela Arcuri si è sposata. Ieri, venerdì 22 luglio, l’attrice di Latina è convolata a nozze con il fidanzato storico Giovanni Di Gianfrancesco. I due sono genitori di Mattia, 8 anni. Il matrimonio (degno di un collegamento televisivo con la prima rete del Biscione) ha preso vita sul lago di Bracciano, più precisamente al Castello Odescalchi. All’interno di queste mura si sono sposate anche coppie che, con il loro amore, hanno fatto sognare intere generazioni. Stiamo parlando di Eros Ramazzotti con Michelle Hunziker e Tom Cruise e Katy Holmes.

Un matrimonio da favola

Il sogno dell’Arcuri, del resto, è sempre stato quello di poter sentirsi una principessa il giorno del suo “sì”. In molteplici interviste infatti aveva confessato di volersi sposare a Latina o al mare di Sabaudia. Una volta visto il castello però ne è rimasta letteralmente folgorata tanto da dover stravolgere tutti i piani già attuati in precedenza.

Un secondo matrimonio per i due, considerando che Manuela e Giovanni si sono già sposati in gran segreto a Las Vegas. La proposta è avvenuta in una maniera molto romantica. Ecco cosa ha raccontato Arcuri al settimanale “Chi”: “Giovanni mi ha portato a vedere un terreno per costruire un castello. Durante la visita ho alzato lo sguardo ed ho visto un aereo sopra la mia testa: “Manu vuoi sposarmi?”. La risposta ovviamente non poteva che essere positiva.”

Ares Gate, uno dei testimoni è Alberto Tarallo

Il caso Tarallo-Losito è stato protagonista per molteplici puntate all’interno degli studi di Live-Non è la D’Urso. All’interno della casa del Grande Fratello Vip la scorsa edizione Rosalinda Cannavò aveva rilasciato alcune dichiarazioni che facevano presupporre l’esistenza di una realtà costruita dal produttore cinematografico che coinvolgeva tra gli altri anche la stessa Arcuri e Gabriel Garko. Venne messa in discussione infatti la veridicità del loro rapporto. Per mettere a tacere ulteriori voci, la stessa Arcuri ha quindi voluto come testimone al suo matrimonio il produttore Alberto Tarallo e il presidente del Coni Giovanni Malagò. La sposa ha optato per due abiti differenti: uno più tradizionale per la cerimonia e il secondo più sensuale.

Tra gli invitati al matrimonio anche Vittorio Sgarbi, l’ex tronista Gianluca De Matteis e la showgirl Nathaly Caldonazzo.

Nessuna fotografia o storia social caricata sul web. Tutto il matrimonio infatti è stato sotto esclusiva per un noto settimanale. Molto probabilmente vedremo gli scatti sulla rivista “Chi” dell’amico Alfonso Signorini.

“Il bello delle Donne” è tornato a rivivere. E Manuela Arcuri ieri ne è stata la vera protagonista.