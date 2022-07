Bhagwant Mann, il primo ministro dello Stato indiano del Punjab, è stato ricoverato oggi in un ospedale di New Delhi per un grave malessere intestinale, molto probabilmente un’intossicazione. Due giorni fa, durante le celebrazioni per il ventiduesimo anniversario della sanificazione del ruscello Kali Bein, il politico ha bevuto un bicchiere d’acqua prelevata direttamente dal piccolo fiume. Il corso d’acqua è ritenuto sacro dai sikh: secondo una leggenda, Guru Nanak Dev ji, uno dei patriarchi fondatori del sikkismo, avrebbe raggiunto l’illuminazione dopo aver fatto il bagno nel Kali Bein.

Il quotidiano The Indian Express scrive che notizia del malessere del governatore non è stata confermata dal suo staff; intanto, però, la foto di Mann che beve sulla barca continua a essere condivisa sui social indiani.