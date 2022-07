Un giorno divertimento in Spagna, quello dopo relax in Italia. Dopo la vacanza nella sua casa di Ibiza, Alba Parietti è tornata a Milano e ha cenato con il figlio e un amico nel giardino della sua bella abitazione alle porte del capoluogo lombardo che ha voluto mostrare sui social. Una villetta a Basiglio, tra le fronde verdi delle palme e l’acqua cristallina di una enorme piscina. La showgirl, conduttrice televisiva, attrice e opinionista ha condiviso sui social numerose immagini della propria abitazione, scrivendo: “La casa deve somigliare a chi la abita”.

E allora, la Parietti l’ha riempita di suppellettili, quadri, vasi di fiori e decorazioni rosse, tutti in uno stile classico. La camera da letto, all’ultimo piano della villa (costruita su più livelli) è immersa in un trionfo di arredi di legno, con dettagli animalier e lampade e comodini, ancora una volta, rossi. La stanza degli ospiti, invece, era del figlio della conduttrice, Francesco Maria Oppini, rappresentato insieme alla mamma in un quadro posto sul capezzale del letto. In cucina, infine, risaltano il grigio e il nero, a contrasto con un parquet chiaro e con le pareti, sulle quali emerge una frase cara all’attrice: “Good friends. Good wine. Good time”.