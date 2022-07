Russell Crowe si sta divertendo a condividere sui social la sua visita alla città di Roma in compagnia della famiglia. Già nei giorni scorsi aveva pubblicato diverse foto davanti ai monumenti più famosi della Città Eterna, incluso un selfie di gruppo davanti al Colosseo, che aveva definito il suo vecchio ufficio in riferimento alle riprese del film Il gladiatore. Così il profilo Twitter della star di Hollywood si è trasformato in una sorta di diario di bordo sul quale appuntare ricordi ed emozioni legate al viaggio nella Capitale.

L’entusiasmo dei fan, soprattutto italiani, deve aver convinto Crowe a condividere sempre più materiale, inclusa una breve clip nella quale recita in italiano una battuta proprio de Il gladiatore, pellicola del 2000 diretta da Ridley Scott che gli ha regalato la grande popolarità grazie al ruolo di Massimo Decimo Meridio. Ad apprezzare questa mossa è stato anche Luca Ward, attore e doppiatore che gli ha prestato la voce nella versione italiana. Ward sui propri social ha infatti voluto ringraziare Russell Crowe scrivendo: “Russell l’ha pubblicato in italiano! Una piccola gioia dai… ogni tanto…”.