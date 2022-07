Pronti per il grande passo. Dopo un lungo silenzio, in un’intervista sul magazine “Nuovo”, Pietro delle Piane ha lanciato la bomba. La sua relazione con Antonella Elia procede per il meglio e la coppia si sposerà: “Siamo tutti e due diventati ‘signorini’… per cui questo sarà il nostro primo e unico matrimonio”. La celebre showgirl ha recentemente vissuto un dramma personale e, così, la giornalista di “Nuovo” ha chiesto all’attore se la data delle nozze fosse già decisa. “Io vorrei sposarla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023 – ha risposto sincero Delle Piane – Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi”, ha poi aggiunto divertito. I due innamorati hanno attraversato diverse crisi negli ultimi anni, ma il loro rapporto è ormai molto stabile e l’attore ha confessato: “Ormai siamo sicuri l’uno dell’altra… L’esperienza a “Temptation Island” ci ha allontanati da un lato, ma dall’altro ci ha avvicinati”. Per la felicità della coppia e dei fan, i presupposti per una grande festa ci sono tutti.