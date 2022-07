La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi era stata annunciata dal sito Dagospia lo scorso 21 febbraio, tra le prime a commentare la notizia la conduttrice Simona Ventura. “Vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza”, scrisse in un post pubblicato su Instagram. “La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!”, aveva aggiunto la conduttrice.

Blasi si era mostrata perplessa sul commento della collega: “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh“, aveva spiegato in un’intervista al Fatto Quotidiano. Cinque mesi dopo la rottura è ufficiale. “Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo”, ha spiegato Ventura al Messaggero commentando nuovamente la rottura: “La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità.”

Una coppia che faceva sognare (“Stavano insieme da tantissimo tempo e lui è il re di Roma”): “Dispiacersi è normale, perché queste coppie rappresentano il sogno. Sono due che hanno sempre dato l’idea di essere molto solidi, nonostante gli scossoni, e di avere una famiglia unita. Non so perché sia finita e non voglio entrarci, ma erano bellissimi.” Si va avanti anche da soli: “Se due persone sono intelligenti vanno avanti e si vogliono bene lo stesso. Si può essere buoni genitori anche se non si è più in coppia. Consigli non ne darei mai, sapranno essere bravissimi. Tutti i segnali vanno in quella direzione: tuteleranno responsabilmente i loro figli”, ha concluso la conduttrice.