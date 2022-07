Valeria Marini si racconta e non mancano alcune dichiarazioni forti riguardo la fede. La showgirl, intervistata dal Corriere Della Sera, si è confessata (per rimanere in tema) forse come non aveva fatto mai. Ed è proprio nella chiacchierata che Valeria racconta di essersi confessata per davvero un paio di mesi fa alla Madonna del Pozzo a Roma, la sua chiesa preferita assieme al Santuario Della Madonna del Miracolo. Valeria Marini infatti è molto credente e prega tutte le sere: “Recito sempre Ave Maria, Padre Nostro e Gloria al Padre…basta recitare anche una preghiera che arriva dal cuore. Per me pregare equivale a non pensare e non farmi prendere dallo sconforto. Per questo motivo spesso condivido l’Angelus sui social: ammiro molto Papa Francesco, è un Santo e vorrei tanto conoscerlo”. Fin da bambina la piccola Valeria è stata avvicinata al mondo della chiesa da mamma Gianna: “Ogni estate mia mamma ci mandava ai Kinderheim e io stavo sempre in chiesa. La fede è un dono che ho fin da piccola”. Ed è proprio per questo motivo probabilmente che Marini lo scorso anno ha pensato ad un cambio radicale della sua vita. “Valeria stellare” lo scorso anno ha iniziato ad abbracciare l’idea di poter entrare in convento. Ecco cosa ha raccontato al Corriere: “Dopo tante difficoltà lo scorso anno ho pensato di prendere i voti e farmi suora. Così ho deciso subito di parlarne con mia madre e con un sacerdote. Insieme a loro ho capito che quella scelta sarebbe stata per me una fuga dalla realtà. L’unica soluzione per me è continuare a pregare, aiutare gli altri ed essere come sempre una cattolica praticante”. E forse un ‘piccolo’ problema per Marini sarebbe stato quello della castità. La showgirl infatti risulta legata a Eddy Siniscalchi (35 anni), imprenditore napoletano con ben 20 anni di diffidenza da Valeria: “L’età è solo un numero. Lui mi chiama “vita mia” e mi fa davvero sognare: facciamo l’amore dalla mattina alla sera”. Ed è proprio sul tema della castità che Valeria si è soffermata durante l’intervista: “Secondo me la castità è contro natura. La religione ci pone dei limiti e sta a noi rispettarli. Dovremmo imparare a rispettare il prossimo, ad esempio”. L’artista, dopo aver accantonato l’idea di entrare in convento, è pronta per entrare nel cast di Tale e Quale Show. Ieri infatti Carlo Conti l’ha ufficializzata come concorrente ufficiale della nuova edizione. Un’estate divisa quindi tra impegni e prove canore e di ballo in vista della nuova avventura lavorativa su Rai1 dal mese di settembre. Nel frattempo regala “Baci stellari”, la sua nuova hit estiva. E chissà se Valeria sarebbe stata in grado di far ballare su queste note anche le Sorelle in convento!