Un altro vasto incendio è divampato nelle scorse ore a Roma, precisamente a Parco della tenuta dei Massimi, in in via della Pisana. “Lo stanno tenendo sotto controllo”, ha spiegato il presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti, arrivato sul posto. Varie squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, con anche un elicottero. A prendere fuoco, da quanto si apprende, sarebbero state delle sterpaglie e un’area boschiva. La colonna di fumo è visibile da via dell’Acquafredda fino a via Ostiense. Oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta anche la polizia locale di Roma Capitale.