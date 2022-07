Se siete tra i follower di Chiara Ferragni avrete sicuramente visto ‘vita, morte e miracoli’ della sua vacanza in Grecia e precisamente a Hydra, un’isola dove le auto non possono circolare e ogni cosa sussurra “relax”. L’imprenditrice digitale ha nominato l’isola in diversi post, quasi come un’ambasciatrice. Con lei, gli amici che spesso la accompagnano quando si tratta di feste e viaggi. Ma dove ha alloggiato Ferragni e quanto costa godere della baia incontaminata? Il resort è il Mandraki Beach, naturalmente fronte spiaggia (con la sabbia, va da sé: sopra il milione di follower i ciottoli vengono fatti sparire). Le camere sono tutte suite, da 23 a 50 mq. Alcune godono anche di una piccola piscina. Arredamento sobrio, adatto al contesto. Tutto bellissimo ma dicevamo, quanto costa? Si parte da 1000 euro a notte. State pensando “che salasso”? Ebbene, godersi la Grecia e la splendida isola di Hydra si può, a prezzi decisamente molto, molto diversi.

