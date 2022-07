E’ stata trovata senza vita Camille Nell, 27 anni, compagna Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Juventus e della nazionale francese, nonché prima giocatrice a fare coming out nel suo Paese. La scoperta del corpo senza vita della giovane è avvenuta il 4 luglio nell’abitazione in cui le due vivevano a Torino, anche se la relazione – scrive L’Equipe – si era interrotta poche settimane prima della morte di Nell. Nel frattempo Peyraud-Magnin, vincendo il dolore per la notizia, ha preso parte alle prime due gare della Nazionale agli Europei in corso nel Regno Unito.

Da quanto è emerso finora dalle indagini Camille Nell si è tolta la vita usando un mix di farmaci antidepressivi, ma anche dell’acido, secondo la ricostruzione riferita dal Corriere della Sera. La ragazza ha lasciato anche un messaggio in cui spiegava l’intenzione di uccidersi. Ha anche inviato un messaggio in Francia, aggiungendo i codici per sbloccare il suo cellulare e le password per aprire i suoi profili social.

***

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).