Dopo il pareggio per 1-1 con l’Islanda, l’Italia è ancora a secco di vittorie in questa edizione degli Europei di calcio femminile. Le azzurre però possono ancora sperare nella qualificazione ai quarti di finale come seconda in classifica nel girono D. La Francia infatti si è già assicurata il passaggio del turno e il primo posto dopo la vittoria per 2-1 sul Belgio. L’Italia invece, complice il brutto esordio proprio contro le transalpine, è con le spalle al muro e il futuro non dipende solo da loro. Le ragazze della ct Milena Bertolini si giocano tutto contro il Belgio, attualmente a pari punti in classifica, lunedì 18 luglio alle 21. Le azzurre hanno un unico risultato utile: la vittoria. Ma devono guardare con attenzione l’altra sfida del girone: Francia–Islanda che si disputa in concomitanza. Perché? Ecco tutti i possibili incroci.

Vittoria dell’Italia

In caso di successo per l’Italia, sarebbe sufficiente che l’Islanda non vincesse con la Francia. Il pareggio o la sconfitta delle islandesi garantirebbe il passaggio delle turno alle azzurre.

Vittoria dell’Islanda

Se le nordiche si impongono nel match con le transalpine per l’Italia non ci sarebbe speranza, qualsiasi risultato non sarebbe sufficiente per qualificarsi ai quarti di finale.

Pareggio dell’Italia

Nel caso in cui l’Italia pareggiasse con il Belgio, le azzurre sarebbero matematicamente eliminate per via della differenza reti: la nostra nazionale si trova a -4, il Belgio a -1 e l’Islanda a 0. In caso di sconfitta dell’Islanda con la Francia e pareggio tra Italia e Belgio, tutte e tre le formazioni andrebbero a due punti in classifica e la differenza reti assegnerebbe il secondo posto. Purtroppo, però, le azzurre partono già da una posizione di svantaggio nei confronti del Belgio, di conseguenza, anche in caso di sconfitta 5-0 dell’Islanda, chiuderebbero al terzo posto.