“Noi ci aspettavamo che in un momento così grave e difficile per la politica italiana, in cui non sappiamo se ci sarà ancora un governo o no, che se c’è un posto dove il presidente del Consiglio dovrebbe stare è quello lì, al Senato della Repubblica, perché noi ci vogliamo confrontare con il presidente del Consiglio non con i banchi vuoti di un governo fantasma”. Così in Aula a Palazzo Madama il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani, ha iniziato la sua dichiarazione di voto sul decreto Aiuti su cui il governo ha posto la fiducia-

Ciriani ha quindi continuato: “Sappiamo dei tentativi messi in campo per tentare di tenere insieme la maggioranza, quando qualcuno ci verrà a dire che questo è un governo della serietà noi ricorderemo le scene da basso impero di questa mattina”.