“Shakerando” è il tormentone musicale del momento e uno dei brani sovrani delle classifiche radiofoniche. Rhove, autore della canzone, si è reso recentemente protagonista di uno scontro con il pubblico in occasione del suo ultimo concerto. Mentre il live volgeva alla fine, l’artista ha scelto di interrompere l’esibizione per rivolgersi, deluso, ai fan: “Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Il concerto è finito adesso e non avete ancora saltato un ca**o!”. Avvilito, ha concluso: “È un problema. Mi dispiace ragazzi, divertitevi un po’ di più, ciao”. Il giovane artista ha poi abbandonato il palco sulle note del coro “Se non metti l’ultima, noi non ce ne andiamo”, cantata dai fan, a cui sono seguite parole più aspre (Sc*mo! Sc*mo!) che non gli hanno fatto cambiare idea.

Sbolliti gli animi incandescenti, nelle ore successive all’episodio il rapper ha condiviso, sulle stories di Instagram, un messaggio per fare chiarezza sull’accaduto e sul suo comportamento: “Purtroppo pretendo tanto da me e vedendo un gruppo di persone che sotto al palco non mi dava segnali, mi sono demoralizzato e ho detto quelle cose. Grazie a chi capisce e bella per tutto il resto dei ragazzi che stavano spaccando tutto. Ripeto, mi spiace per la gente che in prima fila sta col muso come se fosse un funerale. Shallatevi!”. Il giorno seguente, in attesa di un altro live, Rhove ha pubblicato un annuncio, forse liberatorio: “Lasciamo parlare la musica va, raga stasera spacchiamo tutto!”.