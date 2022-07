Juan Carrito è un orso famoso, possiamo scriverlo. Dopo la sua incursione in una pasticceria di Roccaraso filmata e postata su siti e social, l’esemplare di orso marsicano è diventato una star. Certo, una star ma c’è da fare attenzione. Anche perché lui si avvicina molto al centro abitato e va monitorato. Il primo a essere in pericolo, al momento, appare però proprio lui. Perché a contendergli il territorio e non in modo amichevole è arrivata Bambina, un’orsa di otto anni senza radiocollare. Nel territorio dell’Alto Sangro, l’orsa ha provato a spingerlo in un burrone. Tentativo fallito ma per puro caso: lei è stata distratta da un rumore e se n’è andata. Il fatto è stato documentato da Ente Parcol. Anche Bambina si avvicina molto ai centri abitati e ha ammazzato una quarantina tra conigli e galline. Bambina bazzica Castel di Sangro e il sindaco di Scontrone, Francesco Melone, ha emesso un’ordinanza, invitando tutti al rispetto delle norme comportamentali, relative alla raccolta dei rifiuti, consigliando gli allevatori di ricoverare in stalla il bestiame, nelle ore notturne.