“Il mio vecchio sta bene”. Dopo ore di indiscrezioni e informazioni contrastanti, Gabriele Pippo, il figlio di Pippo Franco, ha deciso di rompere il silenzio e parlare personalmente delle condizioni di salute del padre, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in seguito ad un attacco ischemico. Dapprima si è detto che il suo stato di salute era “preoccupante”, poi è arrivata la rassicurazione sul fatto che l’81enne attore comico sta bene e, anzi, potrebbe essere dimesso già nei prossimi giorni. Proprio queste notizie hanno infastidito Gabriele, che nelle sue Instagram Story è sbottato: “Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete Fantastici”, ha scritto. “Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea!”. Quindi ha concluso: “Il mio vecchio sta bene. Ringrazio Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Grazie anche a tutti voi che mi avete scritto”.