“Pochi ma buoni”. Una bottiglia di spumante, una torta, candeline, musica e un gruppo di amici. Nonostante la popolarità, Gabriel Garko ha festeggiato così i suoi 50 anni lo scorso 12 luglio. L’attore ed ex-modello ha trascorso una serata a Torino con gli affetti più stretti e, allo scoccare della mezzanotte, ha celebrato il nuovo traguardo. Il party si è protratto fino a tarda notte e sembra che le sorprese non siano ancora finite. Tra i volti noti presenti, Maria Grazia Cucinotta e l’ex fidanzata di Garko, Eva Grimaldi, che ha partecipato alla festa insieme all’attuale compagna Imma Battaglia.

Dopo la fine della relazione (durata otto anni), che si era dimostrata essere di copertura per entrambi, la coppia è rimasta in buoni rapporti. L’attore, infatti, ha fatto coming out nel 2020 mentre era concorrente del Grande Fratello Vip; la Grimaldi, invece, già segretamente insieme alla Battaglia dal 2010 e con la quale oggi è sposata, ha rivelato la propria omosessualità tre anni prima di Garko, sempre durante il reality show.