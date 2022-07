Lino Banfi fa commuovere la moglie. Nei giorni scorsi, la signora Lucia avrebbe chiesto al marito di contattare Papa Francesco per domandargli di aiutarli a morire insieme: “Perché se muori prima tu, io non ce la faccio”. Bergoglio ha accolto con affetto le loro parole: “Io non ho questo potere, però pregherò per voi e voi pregate per me“, ha risposto il Santo Padre. L’attore si è raccontato in un’intervista su “Tv, Sorrisi e Canzoni”, evidenziando l’amore duraturo che lo lega alla sua dolce metà, Lucia Lagrasta. Proprio in questi giorni, purtroppo, la coppia ha contratto il Covid. “L’abbiamo aggirato per due anni, ora è arrivato”, ha dichiarato Banfi.

Le condizioni di salute dei coniugi, 86 e 84 anni, sono buone. L’attore è alle prese solo con un po’ di tosse, la moglie sta bene: “Come stiamo? Per fortuna bene. Io, come può sentire mentre parliamo, ho un po’ di tosse, Lucia neanche quella. L’abbiamo scoperto per caso. È venuto a casa il medico per un prelievo a mia moglie e mi ha detto: “Lino, sei stato all’estero, facciamo un tampone per sicurezza”. Ero andato in Canada, a Toronto, per ritirare un premio alla carriera e mi sembrava giusto controllare, anche se sono arrivato a 86 tamponi! Davvero, ho fatto il conto. Ormai ho il naso come un pugile. Siamo risultati tutti e due positivi, dobbiamo aspettare che passi”

Lino Banfi e Lucia Lagrasta mantengono viva la loro relazione da 70 anni, 10 di fidanzamento e 60 di matrimonio. “Quando ha saputo che avevamo il Covid, Lucia è stata quasi contenta. Meno male, lo abbiamo preso insieme, sennò avremmo dovuto stare separati, una da una parte e uno dall’altra”, ha confessato l’attore. Infine, ha rivelato il segreto del loro amore: “Siamo stati due muratori bravissimi: io dirigevo i lavori, lei ha scelto il cemento armato buono e i mattoncini adatti e abbiamo costruito una casa solida e antisismica. E, fino a qualche giorno fa, anche anti Covid”.