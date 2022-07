Il corrispondente inglese Alasdair Gold ha scelto un aggettivo specifico: “Brutale“. Così ha definito la sessione di allenamento di Antonio Conte, che da vero sergente ha subito messo sotto torchio i giocatori del Tottenham, impegnato in una tournée in Corea del Sud. Il tecnico italiano ha spremuto i calciatori con 42 ripetute, nonostante molti di loro fossero al rientro dopo le vacanze estive. L’idolo di casa, Son Heung-min, non ha retto il ritmo: è crollato a terra e ci sono stati anche attimi di preoccupazione. Nemmeno il capitano Harry Kane è riuscito a terminare l’allenamento. Uno dopo l’altro, si sono arresi quasi tutti. L’unico che ha retto senza problemi, racconta sempre il giornalista Gold, è Troy Parrott: l’attaccante, che questa stagione ha giocato in terza serie inglese a Milton Keynes, ha dalla sua i 20 anni compiuti a febbraio.

Brutal training sessions under Conte. The players are being put through repeated full pitch runs after two hours of training. Players dropping out, feeling the heat and pace, before rejoining the group. Kane and Son among those feeling the pace, collapsing and then rejoining. pic.twitter.com/AOhSDvwAMS

— Alasdair Gold (@AlasdairGold) July 11, 2022