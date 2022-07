Anne Hathaway è arrivata a Roma nei giorni scorsi per partecipare alla spettacolare sfilata di Haute Couture Valentino The Beginning e la sua presenza nella Capitale è passata tutt’altro che inosservata. Proprio di ritorno dall’evento di Maison Valentino, l’attrice è stata infatti letteralmente assediata dai fan, che le chiedevano con insistenza foto e autofgrafi mentre scendeva dal van per entrare in hotel. Lei però, con il suo sorriso smagliante e tantissimo charme e savoir faire, ha subito messo in riga il gruppetto, invitando i fan a placarsi e rassicurandoli sul fatto che si sarebbe fermata con loro. “Calma amore, calma please“, ha detto loro con piglio e innata eleganza. Neanche a dirlo, la scena è stata immortalata in questo video che è diventato subito virale su TikTok e Twitter, con quel suo “Calma amore, calma” detto in perfetto italiano come nuovo tormentone.