Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme, anche sui social. Il ritorno di fiamma della coppia era avvenuto lontano dai riflettori, in una dimensione più intima e personale. Oggi, invece, il loro rapporto è molto solido e sgretola anche la barriera del web. A “ufficializzare” il tutto è stato Stefano, pubblicando su Instagram una storia che ritrae la bellissima modella, baciata dai raggi del tramonto. Il conduttore ha zittito così tutti i rumors che agitavano il web dopo la “frecciatina” di Mika al “Tim Summer Hits”, con il cantante che aveva detto sul palco che lui, De Martino, e Andrea Delogu erano proprio “una bella coppia in senso romantico”.

Nelle scorse ore, De Martino ha raggiunto la compagna ad Albarella per un fine settimana con i figli Santiago e Luna Marì, i genitori della showgirl e la sorella Cecilia con Ignazio Moser. Una famiglia ritrovata e felice, unita dall’amore della coppia, ancora più forte e consapevole. Un’estate da non dimenticare e di cui godere a pieno e poi chissà che i prossimi mesi non portino una bella notizia. La conduttrice non ha mai nascosto di desiderare un terzo figlio e la storia d’amore con De Martino potrebbe coronare questo sogno. I fan, adesso, aspettano trepidanti la prossima foto di coppia.