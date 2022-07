L’organizzazione Women’s March ha convocato per oggi a Washington una marcia e un sit-in fuori dalla Casa Bianca per difendere il diritto all’aborto. La protesta e’ convocata alle 12 locali (le 18 in Italia). “Siamo pronte a farci arrestare pur di farci ascoltare dal presidente Biden”, hanno annunciato le attiviste di Women’s March. “La nostra ‘estate della rabbia’ e’ appena cominciata”, dichiarano.