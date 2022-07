Nemmeno il tempo di digerire la sconfitta e il conseguente mancato accesso alla semifinale di Wimbledon che Ajla Tomljanovic ha dovuto fare i conti con un altro dispiacere ben più invadente. Nella conferenza stampa post match con Elena Rybakina un giornalista, invece di chiedere qualcosa concernente il campo e la sua prestazione, ha preferito domandarle come fossero i suoi rapporti con l’ex fidanzato Nick Kyrgios. I due hanno alle spalle una relazione di due anni, conclusasi nel 2017. Peraltro, l’australiano il mese prossimo dovrà rispondere alle accuse di aggressione di un altra sua ex, Chiara Passari, davanti al tribunale di Canberra.

Preso atto del quesito, Tomljanovic ha comunque risposto cordialmente al giornalista senza omettere dettagli in merito alla storia con il suo collega e connazionale. “È passato un po’ di tempo dalla fine della nostra relazione. Ovviamente ho sempre mantenuto la mia relazione molto privata. Mi piacerebbe mantenerla così. Sono decisamente contraria alla violenza domestica. Spero che si risolva. Ma sì, voglio dire, non ho avuto quel tipo di esperienza con lui”.

In seguito, però, la tennista su Twitter ha voluto sottolineare il rammarico per la domanda ricevuta: “Piuttosto deludente che dopo quasi due ore di gioco dei quarti di finale quella sia stata la prima domanda che il giornalista ha scelto di farmi e non ha mai provveduto a chiedere nulla relativo alla partita. Sono felice di vedere i titoli dei giornali principalmente su questo ora. Puoi fare meglio“.