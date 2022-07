Il teatro resta il Centre Court: dopo averlo applaudito per la “sfida del futuro” vinta contro Carlos Alcaraz, il Centrale di Wimbledon accoglie nuovamente Jannik Sinner. Questa volta l’avversario è il migliore della classe, Novak Djokovic, letteralmente imbattibile sull’erba londinese dal 2018 ad oggi. È il match del giorno, il quarto di finale che nessuno si vuole perdere all’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Per il 20enne altoatesino sarà la partita più importante della carriera e giocherà per tentare un’impresa che da quattro edizioni del torneo non riesce a nessuno: battere il serbo già sei volte vincitore a Wimbledon.

Il match è stato inserito in programma martedì 5 luglio come il primo incontro sul campo centrale, quindi l’orario di inizio non rischia di subire ritardi, se non per eventuali imprevisti. In palio c’è l’accesso alla semifinale contro il vincente della sfida Goffin-Norrie, che si giocherà invece sul campo numero uno. L’inizio della partita tra Sinner e Djokovic è previsto alle ore 14.30.

Il match sarà trasmesso in diretta tv (in esclusiva) su Sky Sport Tennis e su Sky Sport Uno. Gli abbonati potranno seguire la partita anche sui dispositivi mobili tramite SkyGo. La gara sarà inoltre visibile in streaming anche su NowTv.