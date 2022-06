Lei è in carrozzina, lui la fa ballare e il video diventa virale su TikTok. Siamo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Qui, il 25 giugno scorso, Niccolò Moriconi – in arte Ultimo – ha cantato i suoi più grandi successi. Tra questi anche ‘Rondini al guinzaglio‘, che è diventata la colonna sonora dell’emozionante video (939mila visualizzazioni nel momento in cui scriviamo). Il ragazzo aiuta la fidanzata a girare sulla sedia a rotelle, poi le si avvicina e si scambiano un bacio. Tantissimi i commenti sotto alla clip: “Il video più bello che abbia mai visto“, “Una mia amica era al vostro fianco e mi ha parlato di voi e del vostro amore! Ora vi ritrovo qui su Tik Tok, bellissimi“, “Ma quanto amore c’è!“, “Gioia per gli occhi e dolcezza per il cuore” e ancora: “Che bello, questi sono i video che voglio vedere“. Le magie non sono finite qui. Il concerto del cantautore romano è divenuto l’occasione per una proposta di matrimonio. Sulle note di ‘Piccola stella‘, un ragazzo tra il pubblico si è inginocchiato davanti alla fidanzata aprendo una scatolina con all’interno l’anello. Lei, incredula, è scoppiata a piangere per poi lasciarsi andare ad un lungo abbraccio. Gli altri spettatori presenti hanno ripreso la scena con il cellulare ed innalzato un coro: “Bacio, bacio”. Ah, l’amour l’amour.