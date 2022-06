Muschio Selvaggio (il podcast di Fedez, Martin e Luis Sal) è arrivato all’ultima puntata. Il format si pone l’obbiettivo di fare interviste non scontate ad ospiti del panorama musicale, social o televisivo. Se qualche settimana fa Fedez aveva fatto discutere per una gaffe in compagnia di Gerry Scotti oggi il rapper ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle invitando come ultimo ospite il collega e amico fraterno J-Ax. Una scelta studiata? Probabilmente sì. Questa sera infatti da Piazza del Duomo a Milano andrà in scena “LoveMi”, il concerto di beneficienza voluto da Fedez. Nel cast è confermata anche la presenza dello stesso J-Ax. I due rapper infatti canteranno insieme alcuni dei loro migliori successi. Tra le canzoni portate sul palco stasera di certo mancherà un pezzo dello “Zio”, Timberland Pro.

È da questo testo che Fedez aveva preso le distanze dal collega dando vita ad un vero e proprio dissing (scaz**) tra i due. Il pezzo, uscito a maggio 2019, arrivava in periodo di distanza. Tra le righe del brano c’è un estratto che, come riportato da All Music Italia, aveva creato il gossip perché sembrava voler denigrare proprio la figura di Fedez. Ecco lo stralcio incriminato: “Non ho niente da dimostrare né da compensare, quindi non ho il Lamborghini perché c’ho il c…. normale”.

Ed è proprio durante l’intervista a Muschio Selvaggio che J-Ax, senza tanti giri di parole, decide di arrivare ad un chiarimento: “In realtà era in generale, poi mi sa che era antecedente alla tua Lamborghini. Neanche dicevo che tu ce l’hai piccolo e io ce l’ho grande”. A questo punto la replica da parte di Fedez: “Molti l’avevano associato ad un dissing e anche io, non sentendoci, avevo pensato che fosse un dissingnei miei confronti a dirla tutta”. Questo episodio del podcast dunque è stato anche un momento di riflessione sulle personalità di entrambi. L’ex Articolo 31 ammette di essere molto simile ma anche totalmente opposto al marito della Ferragni: “Entrambi ad esempio amiamo il punk californiano. Abbiamo delle follie in comune: nella musica questo può funzionare ma in azienda no”. Una cosa è certa: J Ax si è riavvicinato molto all’amico dopo la notizia del tumore al fegato di Fedez e il relativo intervento, chiamandolo per stargli accanto. Non ci resta ora che vederli sullo stesso palco stasera pronti, nuovamente, per aggiungere un altro tassello di vita artistica condivisa.