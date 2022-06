“Penso che il Parlamento debba essere sempre centrale. Il dibattito parlamentare è un dibattito importante perché vi partecipano tutte le forze politiche in rappresentanza dei cittadini. Ed è un bene che avvenga sempre”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine dell’inaugurazione del nuovo distaccamento dei vigili del fuoco di Ponticelli. Il riferimento è al decreto a cui sta lavorando il governo per un nuovo invio di armi in Ucraina. Si tratterebbe del quarto decreto, anch’esso secretato.