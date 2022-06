Annunciata, preparata e mai veramente portata fino in fondo, alla fine è successa: Luigi Di Maio ha fatto la scissione dal Movimento 5 stelle. Proprio quando Mario Draghi stava per iniziare il suo discorso davanti alla Camera, le agenzie di stampa hanno iniziato a battere la notizia che quasi 50 parlamentari hanno firmato per seguire il ministro degli Esteri nella sua nuova formazione politica. Era già pronto anche il nome, “Insieme per il futuro”, e la prima lista di nomi. E in serata, fanno sapere i più vicini all’ex capo politico M5s, ci sarà una conferenza stampa per ufficializzare l’addio. Ma ormai le strade tra il ministro della Difesa e il Movimento che ha contribuito a creare si separano. Il primo a commentare è stato l’ex deputato e (per ora) ex esponente 5 stelle Alessandro Di Battista. E, seppur dicendo di non voler parlare della “nuova scissione”, ricorda il perché lui se ne è andato: “Un Movimento”, ha scritto su Facebook, “nato per non governare con nessuno ha il diritto di evolversi e governare con qualcuno per portare a casa risultati. Non ha alcun diritto di governare con tutti per portare a casa comode poltrone. Si chiama ignobile tradimento. Non senso di responsabilità”. Un messaggio molto chiaro per l’ex collega, al quale poco prima si era rivolto provocatoriamente anche su Instagram: “Insieme per il futuro? Il futuro di Di Maio”, ha scritto. In mattinata era tornato a parlare sul blog anche Beppe Grillo: “Chi non crede più nelle regole parli”, ha scritto. Neanche tre ore dopo, il suo ex leader metteva in atto la sua operazione.

I nomi di chi segue Di Maio – Al momento si tratta di nomi da confermare. Ma insieme alle indiscrezioni dello strappo, ha iniziato a circolare anche la lista di chi ha deciso di seguire l’ormai ex leader M5s. I numeri sono cambiati più volte nel corso del pomeriggio, ma partendo dal fatto che alla Camera servono almeno 20 deputati per far nascere un nuovo gruppo e al Senato ne bastano 10, Di Maio può contare sul sostegno minimo per continuare a giustificare la sua permanenza all’esecutivo. A Palazzo Madama sono 11 i nomi di chi sta con lui: sicuramente Primo Di Nicola, senatore al primo mandato e che in questi giorni si è più volte esposto in sua difesa, e Simona Nocerino, la senatrice (anche lei al primo giro) che avrebbe dovuto sostituire Petrocelli alla commissione Esteri. Poi i senatori (tutti eletti nel 2018) Fabrizio Trentacoste, Antonella Campagna, Vincenzo Presutto, Francesco Castiello, Gianmarco Corbetta, Pietro Lorefice, Sergio Vaccaro e Daniela Donno (già eletta anche nel 2013). Ha detto che lascia il M5s, ma per ora non aderisce al progetto di Di Maio il senatore Emiliano Fenu. Alla Camera sono almeno 23: ci sono i fedelissimi al secondo mandato come Gianluca Vacca, Sergio Battelli, Daniele Del Grosso e il questore della Camera Francesco D’Uva. Ma anche la viceministra all’Economia Laura Castelli e il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (entrambi al secondo giro). E naturalmente Vincenzo Spadafora (al primo mandato). Si parla anche dell’adesione del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Poi Alberto Manca, Caterina Licatini, Luigi Iovino, Andrea Caso, Davide Serritella, Paola Deiana, Filippo Gallinella, Elisabetta Barbuto, Iolanda Di Stasio, Sabrina De Carlo, Luigi Gallo, Alessandro Amitrano, Elisa Tripodi, Tiziana Ciprini, Nicola Grimaldi, Dalila Nesci, Simone Valente, Andrea Giarrizzo. Il Movimento 5 stelle finora poteva contare su 155 deputati e 72 senatori.

“Insieme per il futuro” – Ma cosa vuole fare Di Maio? Per il momento le intenzioni del ministro degli Esteri restano molto confuse. Stando alle ultime indiscrezioni, non ci sarebbe un partito personale nell’orizzonte di Luigi Di Maio. Il progetto di Di Maio guarderebbe al 2023, a una formazione che parta dai territori, dalle esperienze degli amministratori locali e delle liste civiche. Per questo il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, è considerato un interlocutore. L’obiettivo, in Parlamento, è quello di attrarre anche deputati e senatori dei gruppi di centrodestra ma in rotta con le forze di appartenenza. Lo sguardo per eventuali futuri dialoghi è rivolto al centrosinistra. “I valori fondanti del M5s restano e ce li portiamo con noi”, è la spiegazione. A dividere l’ala di Di Maio da Giuseppe Conte anche l’atteggiamento del presidente M5s verso il governo: “Sta lavorando a un appoggio esterno”, è il sospetto.

Come si è arrivati alla scissione – Lo scouting dei “dimaiani” per costituire una nuova compagine parlamentare si è intensificato, di molto, tra ieri e oggi: “Telefoni roventi, stanno provando a sondare tutti…”, aveva confidato un eletto M5s nel primo pomeriggio. La situazione nel Movimento è precipitata negli ultimi giorni. Dopo il crollo alle amministrative e alla vigilia della comunicazioni di Mario Draghi in Aula, il ministro degli Esteri ha iniziato l’allontanamento dal partito. Prima ha criticato la gestione del leader Giuseppe Conte, poi si è dissociato da una bozza dei senatori M5s che chiedeva lo stop dell’invio di nuove armi all’Ucraina. Ieri il Consiglio nazionale 5 stelle ha diffidato il titolare della Farnesina da “esternazioni” che danneggiano il Movimento. Oggi, in contemporanea allo stallo in Parlamento sulla risoluzione di maggioranza, sono iniziate a circolare le voci sempre più insistenti della separazione.