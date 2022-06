“Annusa Valentina Nappi”. La body performance olfattiva con al centro il corpo nudo della pornostar campana è avvenuta al Contemporary Art Museum di Casoria, in provincia di Napoli. Come dire, non si segnalano tumulti tra la folla di partecipanti. Perché tutti gli spettatori/fruitori hanno atteso con spasmodica calma il loro turno per annusare, senza limiti di tempo, tra l’altro, una qualsiasi parte del corpo della Nappi. Quando diciamo tutto, parliamo di ogni parte del corpo visibile e avvicinabile da un comune naso. Dal viso alle ascelle, dalla vagina all’ano e fino ai piedi. Insomma una sorta di gang bang alla kink.com in forma pudica e intellettuale. Già perché, l’esperienza sensoriale nappiana, qualcosa che può ricordare in minuscolo il giganteggiare della Abramovic fine settanta, è stata accompagnata musicalmente dal duo Kamaak, mentre il corpo della ragazza agganciato alla classica altalena erotica in pelle nera da sedute BDSM veniva cosparso di profumi selezionati dallo chef Pasquale Trotta. Gli strappa biglietti del CAM segnano sul tabellino circa 300 presenze e il sospiro di sollievo del direttore: “Ero un po’ preoccupato che venisse fraintesa invece, data la piena riuscita dell’iniziativa, sono veramente soddisfatto, perché si è assistito ad una performance artistica in un museo d’arte contemporanea e le persone sono state contente di aver partecipato”. Ai complimenti generali si aggiungono quelli di Vittorio Sgarbi, solitamente critico verso gli exploit professionali della Nappi. Manca però un commento dell’acerrimo nemico Rocco Siffredi, meno avvezzo a certe scelte concettuali in temi di corpi e sensi.