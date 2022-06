Dopo la vittoria all’Atp 250 di Stoccarda, continua il periodo positivo di Matteo Berrettini sull’erba. Nel torneo del Queens di Londra, Atp 500 con montepremi da 2.134.520 euro e da sempre kermesse che in qualche modo ‘prepara’ a Wimbledon, l’azzurro numero 10 del mondo si è qualificato per i quarti di finale. La gara degli ottavi contro Denis Kudla (numero 82 del mondo), però, è stata più complicata del previsto. Dopo aver perso il primo set per 6-3, nel secondo Berrettini (numero 10 del circuito Atp e seconda testa di serie del torneo) è riuscito ad avere la meglio sull’americano solo nel tie break, evitando una sconfitta che sarebbe stata clamorosa. Nel terzo set, poi, il campione romano è riuscito ad imporsi per 6-4. Domani in programma i quarti di finale: l’avversario sarà ancora una volta uno statunitense, ovvero Tommy Paul, numero 39 al mondo.