Camila Giorgi approdata tra le migliori otto del ‘Rothesay Classic’, Wta 250 con un montepremi di 251.750 dollari di scena sui prati di Birmingham, in Gran Bretagna. La 30enne marchigiana, numero 26 Wta e terza testa di serie, dopo aver sconfitto all’esordio la ceca Tereza Martincova, numero 56 del ranking, ha battuto in rimonta per 3-6 7-5 6-2, dopo quasi due ore e mezza di lotta, la statunitense Lauren Davis, numero 108 Wta. La 28enne di Gates Mills, Ohio, si era imposta in quattro delle cinque sfide precedenti con l’azzurra – e proprio in tutte le ultime quattro – ma le due non si erano mai affrontate sull’erba. Venerdì nei quarti – i primi per lei in stagione (i 36esimi in carriera i 6esti sull’erba) – Giorgi affronterà la vincente della sfida tra la mancina brasiliana Beatiz Haddad Maya, n.32 WTA, fresca vincitrice a Nottingham del suo primo trofeo WTA, e la polacca Magdalena Frech, n.91 del ranking.