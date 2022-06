La folaga è un uccello acquatico simile ad una papera. In centro a Treviso ce n’era una amata e protetta dai cittadini. Non è bastato. La mamma folaga è stata uccisa a sassate da un 27enne. L’autore del gesto insensato e crudele è stato trovato dalle forze dell’ordine grazie alle videocamere di sorveglianza e ai racconti dei residenti. “Sono senza parole – racconta l’assessore Alessandro Manera -. Tutti noi abbiamo amato, passando per via Fiumicelli accanto ai Giardini di Sant’Andrea, la famiglia di folaghe che aveva nidificato a ridosso del ponte”. Fortunatamente il nido della folaga è stato recuperato dai Vigili del fuoco e consegnato al CRAS, centro di recupero per animali selvatici: le due uova sopravvissute sono state messe in un’incubatrice, in attesa della loro schiusa e della nascita dei pulcini.