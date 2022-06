È bastata una foto di coppia con un cuoricino e la didascalia “Eccoci qui” per far scoppiare il gossip della giornata, quello sul presunto flirt tra Claudio Baglioni e Virginia Raffaele. Partita come indiscrezione, in poche ore è diventata certezza con tanto di dettagli e rivelazioni clamorose poi cresciute a dismisura. Tutto è cominciato perché due giorni fa l’attrice ha postato su Instagram una foto scattata con Baglioni dopo uno dei concerti che il cantante sta tenendo alle Terme di Caracalla: da quel momento l’“effetto valanga” è stato inarrestabile, con diversi fan pronti a mettere assieme indizi improbabili, che secondo alcuni celerebbero qualcosa in più di una semplice amicizia.

C’è di tutto in questo concentrato di dietrologie: hashtag sospetti, presunti versi di canzoni che Baglioni, legato da 1997 alla compagna Rossella Barattolo, avrebbe dedicato alla Raffaele (in particolare in uno dei suoi brani più recenti, Uno e due, dove parla di una conoscenza che ha stravolto e completato la sua vita), lui che è andato a vederla a teatro per lo spettacolo Samusà, lei che ha ricambiato andando al concerto di lui. Unendo i puntini, il gioco è fatto: Raffaele e Baglioni – che ha voluto al suo fianco la Raffaele al Festival di Sanremo nel 2019 – stanno assieme, scrivono alcune pagine di gossip su Instagram. I diretti interessati non hanno fatto neppure lo sforzo di commentare pubblicamente le voci ma FQMagazine ha contattato alcune persone vicine alla Raffaele per provare a capire dove inizi il vero e dove finisca il verosimile. E la smentita è netta: «È una fake news», ci dicono tra le risate. «Sono molto amici, si vogliono bene ma non c’è nulla di vero». Tutto il resto sono chiacchiere da social.