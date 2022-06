La notizia arriva dall’Argentina e conferma le buone sensazioni della stampa specialistica italiana: accordo raggiunto tra Paulo Dybala e l’Inter, con un contratto di quattro anni pronto per l’attaccante che deve solo apporre la firma dopo le canoniche visite mediche. La notizia è stata riportata da scrive Tyc Sports. L’argentino, tuttavia, potrebbe non essere l’unico juventino ad arrivare alla corte di Inzaghi. La dirigenza del club milanese ha messo gli occhi su Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi, due esterni portati a Torino proprio dall’attuale ad interista: secondo i betting analyst di Sisal, il più vicino a vestire la maglia nerazzurra è il colombiano, offerto a quota 5. Come riporta Agipronews, sale invece a 7,50 la possibilità di vedere invece Bernardeschi all’Inter, con il mancino toscano che potrà decidere da solo il proprio destino visto il mancato rinnovo con la Juve dell’accordo in scadenza il 30 giugno. Usato sicuro e di qualità, giocatori che Marotta conosce bene e che si integrerebbero alla grande con gli schemi tattici di Inzaghi.