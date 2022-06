Jasmine Carrisi il grande pubblico ha imparato a conoscerla durante l’edizione senior del talent show “The Voice”, dove con il padre Al Bano era tra i coach della trasmissione televisiva. Oggi quella ragazza insicura e alle prime armi ha lasciato spazio ormai ad una donna determinata nel seguire le impronte del padre nel mondo musicale della Generazione Z. Proprio sul social degli adolescenti, Tik Tok, Jasmine ha fatto una rivelazione sul suo ex fidanzato che ha lasciato tutti senza parole. Andiamo con ordine. Nel 2015 la Carrisi ai tempi del Liceo conosce un suo compagno di scuola con un anno di differenza, Pierangelo Greco. Anche lui infatti, con i suoi oltre 600 000 follower, è un volto conosciuto dai millenials che lo ricorderanno certamente per l’apparizione nel salotto di Barbara d’Urso a Pomeriggio5 con il suo video più virale: il coming out al fianco della nonna.

Jasmine Carrisi nei giorni scorsi decide di accettare una challenge: ballare su Tik Tok sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo e raccontare così un fatto vissuto sulla propria pelle. La tiktoker quindi oltre a ballare e taggare il profilo di Pierangelo Greco ha scritto: “Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay”. Frase che non lascia spazio ad incomprensioni dunque e che riceve poco dopo la conferma anche dallo stesso Greco: “Vi sta facendo molto ridere la mia storia eterosessuale con la mia migliore amica Jasmine. Questa cosa fa molto ridere anche a me. È vero, siamo stati fidanzati. Lei adesso è la mia migliore amica”. E aggiunge: “Ci siamo conosciuti su Instagram pur frequentando lo stesso liceo, sono stato io a scrivere a lei!”.

Vi state chiedendo quanto è durata questa frequentazione? “Saremo stati fidanzati forse due mesi. Poi ci siamo lasciati e solo dopo un anno o forse un paio di mesi ho capito di essere dell’altra sponda. Con Jasmine potevo solo condividere i trucchi”. E non è tutto: l’ultimo Tik Tok di Jasmine ritrae loro mano nella mano con due foto a confronto nel 2015 ed oggi con tanto di descrizione “Lol love u”. Oltre a condividere la passione per i trucchi i due oggi hanno in comune anche la passione per Tik Tok, facendoci assaggiare quella che in un mese così speciale per i diritti diventa normalità.