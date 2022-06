C’era anche Alessandro Del Piero al matrimonio, il terzo, di Britney Spears. Già: hanno fatto scalpore tra i fan italiani della cantante (e del nuovo marito, Sam Asghari), gli scatti pubblicati su Instagram in cui compare pure Pinturicchio. Il matrimonio infatti aveva una partecipazione di invitati molto ristretta: giusto 60 persone, gli amici più intimi della coppia.

C’era Madonna, c’era Donatella Versace, c’era Paris Hilton e appunto Alessandro Del Piero assieme alla moglie, Sonia Amoruso. Perché l’ex calciatore campione del mondo e numero 10 della Juventus e della Nazionale era a Thousand Oaks, in California, per il matrimonio della pop star e del modello e attore? Alex ha trasferito le sue attività a Los Angeles e qui ha aperto un ristorante, l’N10, che ha tra i clienti proprio Sam Asghari: il rapporto è diventato di profonda amicizia tra i due, come testimoniano anche i diversi post e le foto comparsi sul profilo di Sam, in cui l’attore definisce Del Piero “Mio fratello”. Di qui l’invito al matrimonio, con le foto di Alex Del Piero e sua moglie Sonia nella villa di proprietà di Britney Spears.