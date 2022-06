Nonostante dei movimenti apparsi ancora un po’ appesantiti, nonostante un ritmo partita da ritrovare, nonostante uno stop lungo quasi tre mesi. Matteo Berrettini è tornato ed è già in semifinale: il romano ha battuto in tre set Lorenzo Sonego (3-6; 6-3; 6-4) nel derby italiano ai quarti di finale del torneo di Stoccarda. Sull’amata erba, Berrettini ha faticato molto a contenere l’energia del 27enne torinese, numero 32 al mondo, che a inizio match ha messo in campo più soluzioni e più aggressività, meritando di vincere il primo set. Poi però il numero uno italiano è salito in cattedra e ha condotto la partita: senza strafare, ha ricordato a tutti quanto può essere solido il suo tennis. I due passaggi a vuoto di Sonego hanno fatto il resto e permesso al romano di completare la rimonta.

Per Berrettini è un altro mattoncino nel suo percorso di recupero: domani (sabato) la sfida tosta contro il tedesco Oscar Otte. Per il numero 1 italiano è la quinta semifinale in carriera su erba: quella di Stoccarda piace in particolare, visto che nel torneo tedesco finora non ha mai perso. Come detto, però, dopo le due ore e 17 minuti passate oggi in campo, per Berrettini sarà difficile trovare il miglior tennis e conquistare la finale. Sarebbe un’impresa: “È stato un incontro molto duro, Lorenzo ha giocato molto bene. Non era semplice tornare dopo tre mesi di assenza, sono molto contento di questa vittoria”, ha commentato infatti Berrettini dopo la vittoria.

Poi altri complimenti a Sonego: “Con Lorenzo giochiamo insieme sin da piccoli, adesso ci affrontiamo nei migliori tornei del mondo. È uno dei pochi amici che ho nel circuito, ci conosciamo veramente bene. Congratulazioni a lui per il grande torneo. Nei punti più importanti abbiamo giocato il nostro miglior match“, ha concluso Berrettini.